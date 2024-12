Detento de Macaúbas morre no Conjunto Penal de Brumado

Emanuel Felipe, de 25 anos, detento do município de Macaúbas, morreu neste sábado (14) no Conjunto Penal de Brumado. A causa do óbito não foi informada pelas autoridades. Felipe cumpria pena por tráfico de drogas, conforme relatado pela Delegacia Territorial de Macaúbas ao site Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

O velório do jovem está sendo realizado no espaço ao lado da Igreja Santa Rita, em Macaúbas. O sepultamento está programado para as 16h deste domingo (15). Até o momento, a administração do Conjunto Penal de Brumado não se pronunciou sobre o ocorrido.

A morte ocorre cerca de um mês após a transferência de detentos da Cadeia Pública de Macaúbas para o Conjunto Penal de Brumado. A mudança fez parte de uma reestruturação no sistema prisional da região, mas o caso levanta questionamentos sobre as condições e o atendimento aos presos na unidade.

A ausência de informações detalhadas sobre a causa da morte de Emanuel Felipe reforça a necessidade de maior transparência por parte das autoridades penitenciárias. Familiares e a comunidade local aguardam esclarecimentos sobre as circunstâncias do falecimento.