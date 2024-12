Detetive contratado para investigar traição descobre rede de prostituição e de tráfico de mulheres

O detetive particular Daniel Smith foi chamado para investigar a suposta infidelidade de um marido, mas sua investigação revelou um esquema alarmante de prostituição e tráfico de mulheres originárias do Sudeste Asiático no Reino Unido. As jovens eram levadas para áreas de alta renda, utilizando plataformas de aluguel por temporada, como o Airbnb, para se ocultar das autoridades.

Durante meses, Smith seguiu o marido da cliente, acreditando inicialmente que ele estava apenas tendo um caso. No entanto, ao notar a presença de homens aguardando para entrar em bordéis, ele começou a perceber a gravidade da situação que estava se desenrolando. Sua investigação culminou na operação policial que desmantelou os líderes do esquema, revelando que o marido também estava envolvido, ajudando a gerenciar a operação e transferindo dinheiro para fora do país.

As mulheres traficadas pagavam entre 30 a 35 mil libras para chegar ao Reino Unido, com metade desse valor sendo pago antecipadamente. Muitas delas já atuavam como acompanhantes em seus países de origem e utilizavam os lucros do comércio sexual para financiar suas viagens, na esperança de encontrar melhores oportunidades financeiras.

Smith, que fundou sua empresa de investigação há cinco anos, expressou que nada o surpreende mais do que as situações que testemunha em seu trabalho. A complexidade e a gravidade do tráfico de pessoas são questões que ele considera alarmantes e que exigem atenção urgente das autoridades.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA