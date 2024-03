Detran-BA celebra crescimento das vendas digitais de veículos

Lançado em 2022, o processo de venda de veículos na modalidade digital, completa dois anos e celebra o sucesso da plataforma via Carteira Digital de Trânsito (CDT). O Detran- BA (Departamento Estadual de Trânsito) faz um balanço das transferências com comunicação de venda registradas desde a implementação.

Ainda em 2022 o sistema contabilizou 684 transferências de veículos com comunicação de venda. No ano de 2023, esse número saltou para 8.607 registros. Em 2024, já são 1.874 transferências, chegando ao total de 11.165 veículos vendidos de forma online.

Para realizar a venda digital é necessário que o comprador e o vendedor façam o download do aplicativo “Carteira Digital do Trânsito” (CDT) através da conta nível ouro do portal gov.br. “É uma importante modernização que garante segurança para as revendas, tornando o processo transparente, desde o início da transação, até a entrega do veículo ao proprietário”, explica o coordenador de veículos do Detran-BA, Fabrício Araújo.

Para registrar a intenção de venda, o vendedor deverá informar o CPF do comprador e, assim será gerada a ATPV-e. O Comprador será notificado e vai assinar a ATPV-e digitalmente. O vendedor também realiza a assinatura digital e as informações são repassadas ao sistema. Por fim, o comprador deverá ir ao Detran realizar a vistoria e solicitar a transferência de propriedade de veículo.

Foto: Itailuan dos Anjos/Detran-BA