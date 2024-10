Detran-Ba faz leilão de 702 lotes com veículos conservados e sucatas aproveitáveis

Lotes custodiados em 10 cidades e certames já abertos para lances até 1º de novembro.

Adquirir um veículo por valor acessível é o desejo de grande parte dos condutores. Com isso, quem deseja comprar um automóvel ainda este ano, pode aproveitar as oportunidades que o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) oferece à população. O órgão está com dois leilões abertos contendo veículos conservados e sucatas aproveitáveis. Nos editais, 702 lotes estão custodiados em 10 municípios no interior da Bahia.

Brumado, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro e Simões Filho são as cidades onde os lotes podem ser visitados.

Os certames acontecem de forma online. Os lances do Edital 22/2024 seguem abertos até o dia 31 deste mês. Já a disputa do Edital 23/2024 fica disponível até o dia 1º de novembro. Todo o processo é feito por meio dos sites dos leiloeiros: www.hastaleiloes.com.br e www.kildareleiloes.com.br. Nos Editais constam os endereços, datas e horários que os interessados podem fazer a visitação prévia.

Novos destaques

Dentre os veículos conservados disponíveis está um Chevrolet Onix ano 2020, com valor inicial de R$6.000,00, na cidade de Feira de Santana. O lote 0013, uma moto Yamaha IS1850, ano 2022, com lance inicial de R$1.500,00, está pronta para visitação na cidade de Porto Seguro. Já em Juazeiro, um Fiat Mobi, ano 2016/2017 tem valor inicial de R$4.000,00. Outra oportunidade é o lote 0027, um Hyundai HB20, ano 2014, com lance inicial de R$4.500,00.

Para evitar que o interessado seja vítima de golpes, a presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches, recomenda que “o interessado deve procurar os sites oficiais dos leiloeiros citados nesta reportagem, pois lá constam todas as regras e informações referentes aos lotes disponíveis e também sobre os pregoeiros. Vale lembrar que no site do Detran, na aba ‘leilões’, também estão listados os nomes, sites e matrículas dos leiloeiros”. O Detran reforça que é fundamental a atenção do interessado quando baixar os editais. O endereço do portal do Órgão é finalizado com a referência do Estado ba.gov.br

A concentração é essencial no momento de copiar os sites oficiais. Um ponto fora do lugar causa toda diferença. Para consolidação dos negócios, o início das consultas deve ser a partir do site www.detran.ba.gov.br