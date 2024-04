Detran-BA inaugura espaço exclusivo para advogados, em parceria com a OAB

Foto: Itailuan dos Anjos/Detran-Ba

Mais uma ação transversal do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito). Dessa vez com a Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-BA) que vai permitir um espaço exclusivo para apoio aos advogados da capital e do interior que precisarem de estrutura física – na sede do departamento em Salvador – para desenvolvimento das atividades. A solenidade ocorreu na tarde desta terça-feira (09), na sede do órgão, no Multicab Empresarial.

O espaço é equipado com dois computadores e toda a infraestrutura que garante aos advogados mais conforto e comodidade para pesquisa, digitação e construção imediata de documentos que integram o direito à ampla defesa do cidadão. “Após a mudança para a nossa nova sede, foi possível projetar e executar esse espaço, primordial para o trabalho dos advogados baianos que tratam diretamente do trânsito. A casa é de vocês, usem esse espaço com sabedoria para que a gente possa solucionar todas as questões de interesse público”, ressaltou o diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel.

Segundo a presidente da OAB Bahia, Daniela Borges, “A sala é um importante instrumento de valorização da advocacia e representa o compromisso da OAB-BA em oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais. Queria aproveitar e agradecer ao governador Jerônimo Rodrigues que, através do diretor-geral do Detran, disponibilizou esse espaço. Onde há a advocacia, a OAB está presente”, pontuou.

“O espaço é equipado e mantido pela Ordem e vem consolidar o trabalho da advocacia de trânsito do estado da Bahia oferecendo mais facilidade aos profissionais”, reforça Danilo Oliveira, presidente da Comissão de Trânsito da OAB-BA.

Também estiveram presentes na solenidade de inauguração, representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Fenasdetran, entre outros órgãos, e servidores do departamento.

