Detran-BA inicia semana nacional com homenagem aos agentes envolvidos com o trânsito Detran-BA inicia semana nacional com homenagem aos agentes envolvidos com o trânsito

Agentes públicos, servidores, autoridades, empresários e especialistas. Uma lista formada por personalidades que direta e indiretamente colaboram, diariamente, em busca de um trânsito mais seguro e com o menor número de sinistros. Dando início à Semana Nacional de Trânsito, que vai dessa quarta-feira (18) até a quinta (25), o Detran-BA iniciou uma série de atividades educativas e ações. A primeira delas foi a entrega da medalha ‘Amigo do Detran’ para 49 pessoas que colaboram diretamente com o trânsito.

A cerimônia ocorreu no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia, nesta quarta (18).

A programação oficial da Semana Nacional de Trânsito foi iniciada com a retomada da entrega de uma condecoração que reconhece a colaboração efetiva do homenageado por um trânsito mais seguro. Do total de 49 homenageados, quatro são servidores do departamento, além de secretários estaduais, deputados estaduais e federais, empresários, agentes de outros órgãos de trânsito, entre outros.

Segundo o diretor geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel, todos os presentes no ato participam ativamente na busca por um trânsito mais seguro e humanizado. “Trabalhar com políticas públicas por um trânsito melhor é ressignificar oportunidades de vida para tantos e tantas. Isso é uma prioridade para nós. E me sinto privilegiado, porque nesta gestão, conseguimos reativar a celebração de uma equipe que, diariamente trava batalhas por um trânsito seguro, humanizado e gentil. Temos pessoas aqui que já atuam com o trânsito por mais de 40 anos”, enfatizou Pimentel.

A partir da quinta (19) uma série de palestras acontece em escolas estaduais e privadas da capital baiana. Além disso, em parceria com as secretarias da Educação (SEC) e do Turismo (Setur), será realizado o Festival Paz no Trânsito, na Escola Estadual Polivalente – em Amaralina. No final de semana, acontecerão blitzes educativas em pontos distintos de Salvador.

Campanha

A campanha ‘gentileza gera gentileza’ estará estampada em diversos veículos de comunicação do Estado. A programação segue nas escolas e, no penúltimo dia, na Bahia Marina, está programada uma roda de conversa sobre o processo de modernização do órgão, em parceria com o Bahia de Valor e presença do presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego.

Foto: Ascom/ Detran-Ba