Detran-BA promove Semana Nacional de Trânsito com educação, homenagens e ações transversais

Semana nacional começa na próxima quarta (18) e segue até o dia 25 de setembro.

Educar, dialogar, homenagear, envolver os agentes e promover políticas públicas. Essa é a proposta do Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito), para a Semana Nacional que começa na próxima quarta-feira (18), com ações e atividades programadas para todos os dias, até a quinta-feira (25). As atividades envolvem desde palestras em escolas, passando por blitzes educativas, festival da paz no trânsito com outras secretarias estaduais e a entrega de medalhas a pessoas que contribuíram e colaboram para um trânsito mais seguro.

A primeira atividade envolve, exatamente, os agentes que estão direta e indiretamente ligados com o estudo, planejamento e execução das ações para um trânsito cada vez mais seguro e sem sinistros. Na quarta (18), cerca de 50 autoridades, estudiosos, gestores e servidores vão receber a medalha “Amigo do Detran”. A homenagem acontece a partir das 16h, no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

A partir da quinta (19) uma série de palestras acontece em escolas estaduais e privadas da capital baiana. Além disso, em parceria com as secretarias da Educação (SEC) e do Turismo (Setur), será realizado o Festival Paz no Trânsito, na Escola Estadual Polivalente – em Amaralina, a partir das 8h. No final de semana, acontecerão blitzes educativas em pontos distintos de Salvador.

Para o diretor geral do departamento, Rodrigo Pimentel, a semana serve como uma reflexão para o entendimento que a ‘paz no trânsito começa por você’. “Seguindo essa máxima nacional estamos lançando a campanha estadual – gentileza gera gentileza – para seguir com o alerta ligado em todas as esferas. Além disso, vamos promover, todos os dias, eventos e atividades que reforçam esse nosso anseio por um trânsito mais seguro”, enfatizou.

A campanha ‘gentileza gera gentileza’ estará estampada em diversos veículos de comunicação do Estado. A programação segue nas escolas e, no penúltimo dia, na Bahia Marina, está programada uma roda de conversa sobre o processo de modernização do órgão, em parceria com o Bahia de Valor e presença do presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego.