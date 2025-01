Detran-Ba reúne mais de 900 lotes nos primeiros leilões de 2025

Começar o ano novo com um veículo adquirido por um valor abaixo do mercado é o sonho de muitos. Para não deixar a oportunidade passar, vale observar os três leilões abertos pelo Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito). No total, 916 lotes entre veículos conservados e sucatas aproveitáveis estão disponíveis para visitação em 13 cidades baianas. As datas finais para dar os lances online são os dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2025 que correspondem aos editais 24, 25 e 26/2024, respectivamente.

As cidades onde os lotes podem ser visitados são Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Itaberaba, Itabuna, Irecê, Jequié, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Os endereços, datas e horários das visitações constam nos três editais que estão anexados na aba “leilões” do site do Detran-BA www.detran.ba.gov.br

Pessoas físicas e também jurídicas podem participar do certame, obedecendo os requisitos que constam nos editais. Para ofertar um lance, o primeiro passo é o cadastro nos portais dos leiloeiros: www.cravoleiloes.com.br (edital 24); www.kcleiloes.com.br (edital 25) e www.patiorochaleiloes.com.br (edital 26).

Dentre os veículos está o Fiat Argo Drive 1.3, ano 2018, com valor inicial de R$6.000,00, custodiado em Salvador. O lote 0005 é um Citroen/C3 Aircross GLXM ano 2012 com lance inicial de R$4.000,00, está pronto para visitação e compra na capital. Já em Barreiras o Ford Ka SE 1.0 C, ano 2020 tem valor inicial de R$5.000,00. Outra opção é uma moto Yamaha YS150, ano 2014 com lance inicial de R$950,00, no município de Teixeira de Freitas.

A presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches, recomenda que os interessados em participar dos certames devem estar atentos aos editais. “Teremos um ano com muitas oportunidades. Milhares de pessoas poderão adquirir veículos e sucatas através dos leilões oferecidos pelo Detran-BA. Mas é primordial ler com atenção as regras para entender como funciona cada um dos processos. O edital deve ser baixado no portal oficial do Detran-BA, que é o caminho seguro para participar e onde estão os endereços dos leiloeiros credenciados”.

Os lotes classificados como veículos conservados são entregues aos vencedores dos leilões livres e desembaraçados de qualquer débito ou ônus anterior. No entanto, precisam arcar com o licenciamento do veículo e com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), além das taxas para regularização e transferência de propriedade.

Fotos: Ascom Detran-BA