Detran deixa de cobrar taxa para atualização de endereço na CNH em SP

Atenção motoristas. O Detran de São Paulo anunciou mudanças nas regras de atualização de endereço da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Desde o começo do mês não é mais necessário pagar a taxa de R$ 127,69 pelo serviço.

Isso acontece porque o documento passou ser estadual, e não mais municipal. Agora, todos os documentos que forem emitidos vão constar, no campo Local, “São Paulo/SP”.

Mudanças de endereço ainda precisarão ser informadas

O Detran explica que, antes, o condutor que mudava de cidade dentro do mesmo estado tinha que pagar a taxa para atualizar os dados cadastrais.

para atualizar os dados cadastrais. Agora, no entanto, o processo será gratuito .

. O objetivo da mudança é incentivar os motoristas a manter os dados sempre atualizados .

. Qualquer mudança de endereço deve obrigatoriamente ser informada, mas muitos não faziam isso por causa da necessidade de pagamento.

Mudança vale exclusivamente para o Detran SP (Imagem: Pedro Spadoni/Olhar Digital)

Novas regras da CNH só valem para SP

Apesar da mudança, o Detran destaca que a falta de atualização do endereço ainda será considerada uma infração. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), deixar de informar onde mora atualmente soma três pontos na CNH e pode gerar multa de R$ 88,38.

É importante salientar que a alteração só vale para São Paulo. Se você vai se mudar para outro estado, precisa pagar as taxas do seu novo local de moradia. “O condutor que deixa o estado de São Paulo deve procurar o órgão executivo de trânsito do estado de destino para solicitar a transferência da CNH”, orienta o Detran.

Manter os dados da CNH atualizados é obrigação dos motoristas (Imagem: jackpress/Shutterstock)

Por outro lado, quem se muda para SP e vai atualizar endereço da CNH também precisará pagar a taxa. Neste caso, o valor é de R$ 133,17 para a transferência da carteira de motorista. O processo deve ser feito na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) do município.

