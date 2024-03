Detran-SP amplia cursos gratuitos de reciclagem para condutor

Aulas são para quem está com a CNH suspensa ou cassada; iniciativa era oferecida na capital paulista e será expandida para todo o Estado

Com a ampliação da oferta, o curso e a prova teórica podem ser realizados no ambiente virtual de aprendizagem da Escola Paulista de Trânsito; na foto, mulher assiste à aula virtual divulgação/governo de SP

PODER360 30.mar.2024 (sábado) – 8h00



O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo), por meio da Escola Pública de Trânsito, dá início, a partir de abril, à 1ª turma do curso gratuito de Reciclagem para Condutor Infrator em âmbito estadual. O curso, obrigatório para motoristas que estão com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa ou cassada (em caso de condenação judicial por delito de trânsito), tem como objetivo reeducar o condutor.

A iniciativa, que faz parte do cronograma de atividades educacionais do órgão, já era oferecida gratuitamente aos interessados da capital paulista. Os demais condutores do Estado de São Paulo tinham de fazer o curso nos CFCs (Centros de Formação de Condutores) credenciados, mediante pagamento. Com a ampliação da oferta, o curso e a prova teórica podem ser realizados no AVA (ambiente virtual de aprendizagem) da Escola Paulista de Trânsito.

O curso à distância tem carga horária de 30h/aula, compreendidas em:

legislação de Trânsito – conceitos e sinalização; direção Defensiva; noções de Primeiros Socorros no Trânsito; e relacionamento Interpessoal. Inscrição As inscrições devem ser realizadas no portal da Escola Paulista de Trânsito (clique aqui). Os interessados precisam apresentar cópias simples de notificação de início de cumprimento de penalidade de suspensão do direito de dirigir (documento enviado pelo correio depois da abertura do processo no portal do Detran-SP).

Caso o interessado não tenha o documento acima, é necessário solicitar presencialmente no Poupatempo o “Encaminhamento para o curso de Reciclagem” (verificar a necessidade de agendamento para a solicitação).

Também devem ser apresentados para a inscrição:

certidão de Prontuário da CNH (documento expedido pelo portal do Detran.SP em “Serviços on-line”); documento de identificação pessoal emitido há no máximo 10 anos. Exemplo: RG, Carteira de Trabalho, entre outros; e comprovante de residência (contas de consumo, emitidas em no máximo 90 dias: energia elétrica, água, gás, telefone fixo, celular). Para os casos de cassação, o interessado também deve anexar o Formulário Renach, documento expedido nas unidades do Poupatempo (verificar a necessidade de agendamento para a emissão).

Os documentos serão analisados e, caso haja alguma divergência, será informada no formulário de inscrição.

Com informações da SP Notícias, do governo de São Paulo.