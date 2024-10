“Deus já sabe de tudo”, reflete mulher de Rodrigo Faro sobre a saúde

Nesta terça-feira (8/10), Vera Viel usou as redes sociais para refletir sobre a própria saúde. A esposa de Rodrigo Faro encontrou um nódulo na coxa e está à espera de uma biópsia. Na ocasião da notícia, o apresentador pediu aos fãs e seguidores que orassem por ela. “Deus já sabe de tudo”, disse a modelo no Instagram.

“E de repente, a vida para à espera de um resultado. O tempo que passa tão rápido agora fica lento, a ansiedade toma conta, mas, ao mesmo tempo, a certeza de que você não está sozinha e Deus já sabe de tudo como vai ser… então acalma o seu coração e espera”, escreveu.

No último sábado (5/10), Viel demonstrou gratidão ao apoio que vem recebendo ao anunciar que precisará realizar uma cirurgia: “Desde que a gente foi para o hospital e começou a fazer os exames, já tinha entregado tudo nas mãos de Deus. Estou aqui para agradecer muito. Tenho certeza de que vai dar tudo certo, mas estamos aqui para agradecer”.

Na ocasião, Faro ressaltou a força da amada, com quem tem Clara, de 19 anos; Maria, de 16; e Helena, de 11. “A gente só tem gratidão. Essa mulher quando recebeu a notícia começou a chorar. Perguntei se estava com medo, e ela disse que não, que estava chorando por conta do medo da reação das nossas filhas”, relatou.

Nódulo na coxa

Na noite desta sexta-feira (4/10), Rodrigo Faro usou as redes sociais para compartilhar uma aflição. Sua esposa, Vera Viel, encontrou um nódulo na coxa e precisou ser internada para uma pequena cirurgia. “Orem pela gente”, pediu.

“Há umas duas semanas eu senti um nódulo na minha coxa esquerda. A gente correu para fazer alguns exames, viemos para o hospital”, relatou Vera.

A modelo seguiu: “Os médicos decidiram fazer uma biópsia porque tem um nódulo na minha perna. A gente já entregou nas mãos de Deus e estamos aqui em oração”.

No final do registro, o apresentador da Record dá um beijo na esposa.

Nos comentários da publicação, fãs e seguidores deixaram mensagens de apoio ao casal. “Esse casal é a coisa mais linda e perseverante que existe. Deus no comando e abençoando”, desejou uma pessoa. “Deus está com vocês e vai ficar tudo bem”, falou uma segunda. “Já deu tudo certo”, pontuou mais uma.