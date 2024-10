A bispa Nadir, em um vídeo publicado nas redes sociais, afirmou ter tido uma visão em que viu o ex-presidente Jair Bolsonaro no inferno. Segundo ela, Deus lhe mostrou um “telão” onde Bolsonaro aparecia sendo recebido por Satanás e enfrentando torturas. De acordo com o relato, Bolsonaro estava com os olhos cheios de sangue e trazia consigo um pedaço de papel e uma caneta.

Na visão, a bispa descreveu que Bolsonaro se justificava diante de Satanás, alegando ter “feito mais do que todos os outros presidentes”. Satanás, então, teria usado uma “caneta metalizada” para cravá-la nas costas do ex-presidente, jogando-o a uma longa distância, apenas para ele retornar como um ímã para o ponto inicial. “O diabo não tem misericórdia de ninguém”, comentou Nadir, enquanto descrevia a dor e a agonia que alegou ter sentido durante a experiência.

Ainda em seu vídeo, a bispa relatou ter visto uma visão semelhante envolvendo o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas sem detalhar a cena em que ele também estaria no inferno. Ela afirmou que o propósito da visão foi um chamado à oração pelo Brasil, destacando que “o povo precisa clamar para que Deus transforme nossa nação”.

Assista:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por O Fuxico Gospel (@fuxicogospel)

The post “Deus me mostrou Bolsonaro no inferno”: diz bispa Nadir appeared first on Fuxico Gospel.