Deve-se encontrar uma forma de “desligar” a IA, diz Microsoft

Presidente da big tech fala da necessidade de um freio de segurança, especialmente se a tecnologia controlar sistemas de infraestrutura

Conforme o Brad Smith (foto), presidente da Microsoft, a inteligência artificial “é a invenção mais importante para a mente humana desde o surgimento da imprensa” WikimediaCommons – 3.nov.2022

20.fev.2024 (terça-feira)



Brad Smith, presidente da Microsoft, disse ser preciso “encontrar uma maneira de desacelerar ou desligar” a IA (inteligência artificial), “especialmente se ela estiver controlando um sistema automatizado de infraestrutura crítica”.

Em entrevista ao jornal espanhol El País, publicada nesta 3ª feira (20.fev.2024), ele rebateu as críticas de que uma “ameaça existencial à humanidade” causada por uma “IA descontrolada” seja uma preocupação que está há décadas de distância. “Temos a capacidade de resolver mais de um problema ao mesmo tempo. Vamos resolver o de hoje e o de amanhã: o melhor momento para enfrentar um problema é antes que ele aconteça”, afirmou.

Conforme o executivo, a inteligência artificial “é a invenção mais importante para a mente humana desde o surgimento da imprensa”. Segundo ele, a IA é uma ferramenta que pode “ajudar a pensar de uma forma diferente”. No entanto, é preciso ter cuidado.

“Uma das coisas que me chama a atenção, depois de 30 anos nesta indústria, é que a vida muitas vezes imita a arte. É incrível que sejam 50 filmes com o mesmo enredo: uma máquina que pensa por si mesma decide escravizar ou extinguir a humanidade, e a humanidade luta e vence, desligando a máquina”, afirmou ao defender a criação de um “freio de segurança” para a IA.

Smith falou sobre as críticas de que o desenvolvimento da IA poderia ocasionar o fim de determinadas carreiras e aumento do desemprego. “Este é um problema muito importante que devemos abordar, mas, 1º, gostaria de contextualizá-lo. Que percentagem de empregos foi impactada pelo advento da tecnologia digital, do computador pessoal ou do celular nos últimos 40 anos?”, questionou.

“E, no entanto, temos nos adaptado a esta mudança durante quase toda a vida profissional de todos nós que trabalhamos hoje. Muitos destes empregos foram afetados e alguns desapareceram. A verdadeira lição dos últimos 40 anos é que se as pessoas conseguirem manter-se à frente da curva no conhecimento de como utilizar a tecnologia, é provável que tenham sucesso nas suas carreiras”, disse.

Smith disse ser favorável à regulamentação da tecnologia. “Precisamos de um nível de regulamentação que garanta a segurança. Às vezes fico surpreso quando olho para pessoas do setor tecnológico que dizem que não deveríamos ter essa regulamentação”, declarou.

Mas, segundo ele, é preciso ter cuidado. “Precisamos ter segurança sem criar um nível de administração oneroso que aumentaria os custos, especialmente para as startups”, afirmou, acrescentando ter ouvido preocupações de empresas pequenas com leis de regulamentação. “Nós, francamente, temos a infra-estrutura para cumpri-las. São as startups que talvez não consigam”, declarou.