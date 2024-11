‘Devolve meu dinheiro, Paulo Neto’: cantor gospel recebe centenas de denúncias no Reclame Aqui

Nos últimos dias, o cantor gospel Paulo Neto tem sido alvo de diversas denúncias e reclamações no site Reclame Aqui, após promover uma empresa de investimentos que, segundo ele, promete altos retornos em ações de empresas como Apple e em criptomoedas. A polêmica nas redes sociais começou com seguidores levantando dúvidas sobre a veracidade das promessas de lucros fáceis, mas a situação se agravou com relatos de consumidores que não conseguiram o reembolso após solicitarem devolução do valor investido.

A reclamação de uma seguidora, que afirma ter sido “influenciada pelo cantor gospel Paulo Neto”, detalha o pedido de reembolso de R$ 491,00 mais uma taxa de R$ 49,90. A consumidora relata que, após perceber que o investimento poderia ser uma “furada”, tentou cancelar a assinatura da Comunidade New York, promovida por Paulo Neto, mas sem sucesso. “Já fiz o cancelamento no site da Kirvano, porém a mesma pede pra entrar em contato com a adm do Paulo Neto. Um fica jogando pra cima do outro. Caso não venha ser resolvido por aqui, vou acionar os dois na justiça”, escreveu.

Outros relatos no Reclame Aqui indicam uma situação semelhante. Uma consumidora afirmou que o valor investido na comunidade VIP do cantor não condiz com o conteúdo entregue, que se resume a um grupo no Telegram. Ela descreve o material como “sinais de maneira manipulada” e destaca que o suporte ao cliente não foi efetivo: “Já entrei em contato com o suporte responsável pelo produto (Paulo Neto), mas o atendimento foi insatisfatório, e fui orientado a resolver a questão diretamente com a Kirvano”.

Apesar das queixas e do questionamento sobre a empresa promovida, Paulo Neto continua divulgando a comunidade em suas redes sociais, enfatizando os possíveis lucros que os seguidores podem obter. O cantor ainda não se manifestou publicamente sobre as denúncias de consumidores e os questionamentos de internautas, e o Fuxico Gospel também não obteve resposta ao tentar contato.

The post ‘Devolve meu dinheiro, Paulo Neto’: cantor gospel recebe centenas de denúncias no Reclame Aqui appeared first on Fuxico Gospel.