Dez filmes de terror que completam 10 anos de lançamento em 2025

O terror sempre foi um dos gêneros mais fascinantes do cinema, evoluindo ao longo dos anos para explorar novos medos e desafios. Em 2015, diversas produções aterrorizantes chegaram às telonas, trazendo desde assombrações tradicionais até experimentações narrativas que surpreenderam o público.

Agora, em 2025, esses filmes de terror completam dez anos de existência, e é interessante revisitar suas histórias e impactos dentro do gênero. Alguns deles foram sucessos instantâneos, enquanto outros conquistaram um status cult ao longo do tempo.

Entre os lançamentos daquele ano, há títulos que apostaram em abordagens psicológicas perturbadoras e outros que investiram no horror visceral e em sustos constantes. Filmes como “A Bruxa”, que trouxe uma atmosfera inquietante e um terror mais contemplativo, e “A Visita”, com sua abordagem de found footage, são exemplos de como 2015 foi um ano diversificado para o gênero.

A seguir, relembramos dez filmes de terror que completam dez anos em 2025 e analisamos o que os tornou memoráveis.

10 filmes de terror que completam dez anos em 2025

Krampus: o Terror do Natal

Em “Krampus: O Terror do Natal”, uma família entra em confronto com uma antiga força maligna durante as festas de fim de ano. Quando o pequeno Max perde a fé no espírito natalino devido às tensões familiares, ele acidentalmente invoca Krampus, uma entidade demoníaca que punirá os que não acreditam na magia do Natal. Ao longo da noite, a família se vê presa em sua casa, atacada por criaturas sobrenaturais e forçada a lutar pela sobrevivência.

O filme utiliza uma mistura de comédia e terror, combinando os elementos típicos do Natal com uma atmosfera de suspense e medo, usando o humor negro e exagero para manter o equilíbrio entre o tom sombrio e a leveza das situações.

Ao explorar a decadência da tradição natalina e as relações familiares, o filme de terror que completa dez anos de lançamento esse ano, também funciona como uma crítica ao consumismo e à alienação emocional. A abordagem visual é marcada por um design de produção que lembra filmes de contos de fadas sombrios, criando uma experiência interessante que mistura o grotesco com o lúdico.

A Bruxa (The Witch)

Em “A Bruxa”, situado na Nova Inglaterra do século XVII, uma família puritana é banida de sua comunidade e se estabelece nas proximidades de uma floresta isolada.

Logo após se mudarem, começam a acontecer eventos inexplicáveis, e a jovem Thomasin começa a ser acusada de bruxaria, e sua luta pela sobrevivência se torna cada vez mais desesperadora à medida que a verdade sobre a presença sobrenatural se revela.

O filme de terror se destaca por sua abordagem minimalista e realista do terror, que explora mais o medo psicológico do que a violência explícita. Ao focar na opressão religiosa e nas tensões familiares, o filme investiga temas como a fé, o pecado e a identidade, especialmente da protagonista, Thomasin, que se vê à margem da sua própria humanidade.

A direção de Robert Eggers opta por uma recriação histórica fiel, com figurinos e cenários autênticos, criando um ambiente imersivo que intensifica o medo crescente. O filme não busca apenas assustar, mas também refletir sobre o contexto social e psicológico das suas personagens, tornando o horror algo mais profundo e perturbador.

A Visita (The Visit)

Em “A Visita”, dois irmãos, Becca e Tyler, vão passar uma temporada com os avós maternos em uma fazenda isolada enquanto os pais estão fora.

Inicialmente, a visita parece ser uma oportunidade de reconectar com os avós, mas logo os irmãos começam a perceber comportamentos estranhos e assustadores nos dois. As situações incomuns e o comportamento cada vez mais bizarro dos avós levam os irmãos a investigar o que está acontecendo, culminando em uma descoberta aterrorizante.

O filme usa o formato de found footage, ou filmagem encontrada, em que a história é contada através das gravações feitas pelos próprios personagens. “A Visita” segue uma abordagem que mistura o suspense psicológico com o horror, sem recorrer a violência explícita, o que torna o filme de terror mais eficaz em gerar tensão, mesmo dez anos depois de seu lançamento.

A direção de M. Night Shyamalan explora o medo do desconhecido e da confiança quebrada, jogando com a relação entre os avós e os netos, que deveria ser acolhedora, mas se transforma em uma experiência traumática. A narrativa se baseia em uma grande virada no final, uma característica do estilo de Shyamalan, que gosta de subverter as expectativas do público.

Sobrenatural: a Origem (Insidious: Chapter 3)

Em “Sobrenatural: A Origem” (Insidious: Chapter 3), que se passa antes dos eventos dos dois primeiros filmes da franquia, a trama acompanha a jovem Quinn Brenner, que, após perder a mãe em um acidente, tenta entrar em contato com ela através de sessões de espiritismo.

Quando ela busca a ajuda de Elise Rainier, uma paranormal, para se comunicar com o além, algo maligno começa a perseguir Quinn. A entidade, que habita o mundo dos espíritos, passa a assombrá-la, forçando Elise a enfrentar seus próprios demônios enquanto tenta salvar Quinn.

O terceiro filme da franquia “Sobrenatural” funciona como um prelúdio dos eventos anteriores, explorando a história da médium Elise Rainier. Com um bom equilíbrio entre sustos tradicionais e uma trama envolvente, o longa ajudou a expandir o universo criado por James Wan e Leigh Whannell.

A Forca (The Gallows)

Em “A Forca” (The Gallows), um grupo de estudantes do ensino médio decide reviver uma peça teatral escolar que resultou em uma tragédia 20 anos antes, quando um estudante faleceu durante uma apresentação.

Ao se reunirem para realizar a peça novamente, eles acabam invocando uma presença maligna ligada à morte do jovem, sendo perseguidos por forças sobrenaturais. O grupo de amigos luta para sobreviver à noite, enquanto a entidade se torna cada vez mais implacável.

O filme, assim como “A Visita”, traz a abordagem found footage, além de ser um tanto minimalista e focada na construção do medo psicológico, com uma atmosfera de claustrofobia e pavor crescente. A história também explora o tema da culpa e da vingança, com o passado sombrio da escola e da peça envolvendo a morte de um estudante retornando para assombrar aqueles que se envolvem com o evento novamente.

Embora o filme utilize muitos clichês típicos de filmes de terror, a abordagem de tensão crescente e a conexão entre o terror psicológico e os elementos sobrenaturais tornam a experiência envolvente para o público.

Ainda Estamos Aqui (We Are Still Here)

Em “Ainda Estamos Aqui (We Are Still Here), um casal, Paul e Anne, se muda para uma casa isolada em uma cidade pequena, após a morte do filho deles, esperando encontrar um novo começo. No entanto, a casa, que é antiga e possui uma história sombria, logo revela sua verdadeira natureza.

A direção de Ted Geoghegan utiliza uma estética dos anos 1970, tanto no visual quanto no ritmo, para criar uma sensação de nostalgia para os fãs de filmes de terror dessa época. A construção do medo não depende apenas de sustos repentinos, mas da tensão constante e do desenvolvimento das personagens enquanto descobrem a natureza da ameaça.

A fusão de elementos sobrenaturais com um tom de filme de terror de época resulta em uma experiência imersiva e inquietante para o espectador.

Terror nos Bastidores (The Final Girls)

Em “Terror nos Bastidores” (The Final Girls), Max, uma jovem que perdeu a mãe, a atriz que interpretou a final girl do slasher dos anos 1980 “Camp Bloodbath”, é transportada magicamente para dentro do filme. Junto com um grupo de amigos, ela precisa enfrentar a realidade da ficção, lutando pela sobrevivência em meio aos assassinatos brutais que acontecem no filme.

O filme mistura comédia, drama e terror, usando uma abordagem metalinguística ao explorar o gênero slasher. Ele é estruturado como uma homenagem aos filmes de terror dos anos 80, mas com um toque moderno e autossuficiente.

A mistura de humor, homenagens ao gênero e momentos de tensão é uma característica central da abordagem do filme, que consegue equilibrar elementos de comédia e terror de forma eficaz.

A Entidade 2

Em “A Entidade 2” (Sinister 2), a história segue a mãe e os filhos gêmeos, Courtney e Dylan, que se mudam para uma casa isolada em uma pequena cidade, tentando começar uma nova vida após fugir de um relacionamento abusivo.

No entanto, eles logo descobrem que a casa está marcada pela presença de um mal sobrenatural. O espírito de Bughuul, uma entidade demoníaca que se alimenta das almas de crianças, continua a assombrar o local.

Dylan começa a ter visões perturbadoras, enquanto as forças malignas se intensificam, levando Courtney e seus filhos a tentarem escapar da ameaça. A história explora a conexão de Bughuul com o ciclo de morte das famílias e como ele se perpetua ao longo do tempo.

O filme utiliza uma narrativa não linear, intercalando os eventos no presente com flashbacks que revelam o passado sombrio das casas em que Bughuul se manifesta. A presença de vídeos caseiros, que são uma característica central da franquia, continua a ser um recurso chave para desvendar o mistério e a ameaça de Bughuul.

Poltergeist – O Fenômeno

“Poltergeist – O Fenômeno” (2015) é um remake do clássico de 1982 e segue a história da família Bowen, que se muda para uma casa nova em um subúrbio americano. Inicialmente, a mudança parece ser o recomeço perfeito para a família, mas logo eles começam a perceber estranhos fenômenos paranormais.

O mais perturbador é a presença de uma entidade invisível que começa a assombrar a casa e sequestrar a filha mais nova, Madison, usando o sinal de um televisor como uma porta de entrada para o mundo espiritual. Desesperados, os Bowen contratam especialistas em fenômenos paranormais para tentar resgatar Madison e entender a origem da força maligna que assola o lar.

“Poltergeist – O Fenômeno” adota uma abordagem moderna, enquanto mantém muitos dos elementos do filme original. A presença do terror psicológico é balanceada com uma forte ênfase nos efeitos especiais e na tecnologia, onde o uso de aparelhos eletrônicos amplifica o terror.

O filme faz uma atualização do conceito de poltergeist, misturando o medo tradicional de casas assombradas com a ideia de distúrbios causados por forças sobrenaturais interagindo com a tecnologia moderna.

A Colina Escarlate

“A Colina Escarlate” (Crimson Peak) é um filme de terror gótico dirigido por Guillermo del Toro. A história segue a jovem Edith Cushing, uma aspirante a escritora que, após a morte misteriosa de sua mãe, se vê envolvida em uma trama sombria quando se casa com Sir Thomas Sharpe, um aristocrata enigmático.

Juntamente com sua nova esposa, Lucille, Sir Thomas leva Edith para viver em uma mansão isolada, a Colina Escarlate, localizada em uma região remota da Inglaterra. A casa, marcada por sua arquitetura decadente e sua atmosfera sinistra, guarda segredos horríveis, e Edith logo começa a perceber que está cercada por espíritos vingativos e mistérios que podem colocar sua vida em perigo.

“A Colina Escarlate” adota uma abordagem visualmente deslumbrante e emocionalmente intensa para o gênero de terror. Através da direção de arte e do design de produção, Del Toro cria um mundo visualmente opressor, no qual a casa e seus habitantes se tornam quase personagens vivos por si mesmos.

Em sua abordagem, Del Toro combina o gótico com o romântico, entregando uma experiência cinematográfica única, onde o terror é tanto físico quanto psicológico.

