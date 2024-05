Dez mensagens bonitas para compartilhar no Dia das Mães

Getty Images

1 de 1 Foto colorida de uma mulher abrançando o filho em um fundo laranja – Metrópoles – Foto: Getty ImagesChegou o Dia das Mães! Nesse dia tão especial, nada mais justo do que demonstrar todo o seu amor pela pessoa que sempre te amou e esteve lá por você.

Seja com presentes, surpresas, momentos de carinho ou mensagens bonitas e emocionantes, a data deve ser cheia de homenagens, tanto para a sua mãe quanto para todas as outras que você conhece e admira.

Entretanto, mesmo com todos os sentimentos maravilhosos que você possa ter pela sua mãe, às vezes é difícil colocá-los no papel (ou no celular). Por isso, separamos a seguir algumas mensagens de Dia das Mães para te ajudar a se inspirar.

10 mensagens de Dia das Mães para enviar e compartilhar

“Mãe de barriga ou mãe de vida, mãe desde sempre ou escolhida… Os tipos mudam, mas o amor não.” – Autoria desconhecida “Um amor mais forte que tudo, mais obstinado que tudo, mais duradouro que tudo: o amor de mãe.” – Paul Raynal “Você conhece meus sonhos, você ouve minhas esperanças, você sente meus problemas. Você é única, mamãe.” – Autoria desconhecida Continue lendo no site Alto Astral, parceiro do Metrópoles.

