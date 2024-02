Dezessete presos fogem de penitenciária no interior do Piauí

Uma fuga em massa foi registrada no presídio estadual de Bom Jesus, localizado a cerca de 498 km de Teresina, no sul do Piauí. O episódio aconteceu na segunda-feira, 19. Ao todo, 17 presos conseguiram escapar da Penitenciária Dom Abel Alonso Núñez. A Secretaria Estadual de Justiça abriu um procedimento administrativo para apurar o ocorrido e as autoridades de segurança foram acionadas para iniciar as buscas. Até o momento, dois dos foragidos foram recapturados. A maioria dos envolvidos pertence a facções criminosas e alguns deles são considerados de alta periculosidade. A Secretaria de Justiça do Piauí informou que as forças de segurança do Estado estão empenhadas em localizar e recapturar os demais detentos. A Penitenciária Dom Abel Alonso Núñez é uma unidade penal de média segurança que abriga detentos do regime fechado.

O incidente no presídio estadual ocorre dias após a fuga de dois detentos de uma penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no último dia 14. Os fugitivos, Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, chamado de Deisinho, ambos ligados ao Comando Vermelho, ainda estão foragidos. Como o site da Jovem Pan mostrou, o ministro da Defesa, Ricardo Lewandowski, disse que não há prazo para encerrar as buscas dos dois fugitivos. “Nós temos cerca de 250 policiais das diferentes forças em cada um dos turnos, no turno diurno e turno noturno, temos quase 500 policiais trabalhando na recaptura desses dois fugitivos. Portanto, nós estamos enviando todos os esforços, identificando as fragilidades não apenas aqui no presídio de Mossoró, mas já foi iniciado uma varredura de possíveis fragilidades, que, penso eu inexistem, nos demais presídios”, explicou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA