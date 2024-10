DF bate novo recorde de dia mais quente do ano: 37,5°C

Pelo terceiro dia consecutivo, o Distrito Federal registrou um novo recorde de calor em 2024. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima chegou a 37,5°C na Estação Meteorológica de Ponte Alta, Gama, na tarde deste sábado (5/10).

A umidade relativa do ar ficou em torno dos 15%, chegando até o patamar mínimo de 12%. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível ideal é entre 50% e 60%, quando o índice é considerado seguro para seres humanos e animais.

Em ocasiões em que os níveis de umidade ficam menor que 12% a OMS decreta estado de emergência na região, o que pode levar à suspensão de atividades como as aulas. No DF, a Defesa Civil chegou a emitir o alerta de perigo devido à baixa umidade.

Confira as recordes anteriores:

37,5 °C – 5/10 36,9 ºC – 4/10 36,8 ºC – 3/10 Seca Também nessa sexta, o DF registra um recorde histórico: são 164 dias sem chuvas. Trata-se da maior estiagem da história da capital federal.

Além da falta de chuva, a seca de 2024 foi responsável pelo recorde de baixa umidade do ar na capital federal. Em 3 de setembro, a estação meteorológica de Ponte Alta, no Gama, chegou a registrar umidade mínima do ar de 7%.

Até o momento, a previsão do Inmet é que a chuva chegue apenas no meio da próxima semana.