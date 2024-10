DF em clima de Copa: Metrópoles Sports traz Brasil x Peru à Arena BRB

O caminho para o hexacampeonato mundial passa pela Arena BRB Mané Garrincha! Na busca pela classificação para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil tem um jogo importantíssimo contra o Peru, na terça-feira (15/10). E o duelo, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas, é uma apresentação do Metrópoles Sports em Brasília.

Esse será o último compromisso da Seleção Brasileira na data Fifa de outubro. Antes, na quinta-feira (10/10), os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Chile, em Santiago. Cinco dias depois, os atletas vêm a Brasília.

Após a partida no Distrito Federal, a Amarelinha só volta a atuar em novembro, contra Venezuela e Uruguai.

A delegação já está em preparação. Nesta segunda-feira (7/10), os convocados se apresentaram em um hotel em São Paulo e, nos próximos dias, farão atividades no CT do Palmeiras, na Barra Funda, em São Paulo.

Ingressos

A venda de ingressos para a partida entre Brasil e Peru começa nesta terça-feira (8/10) a partir das 12h. As compras poderão ser feitas na bilheteria física do estádio ou on-line, pela Bilheteria Digital. Cerca de 70 mil ingressos serão disponibilizados para a partida, com valores a partir de R$ 120.

Valores

● Ingresso Solidário (Setor Superior Norte): R$ 120,00. Compra de dois por CPF e mediante doação de 2kgs de alimento por pessoa.

● Setor Superior Sul: R$ 200,00 (meia entrada) e R$ 400,00 (inteira).

● Setor Superior Leste: R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

● Visitante (Superior Oeste – Portão P24): R$ 250,00 (meia entrada) e R$ 500,00 (inteira).

● Setores Inferior Norte, Sul, Leste e Oeste: R$ 300,00 (meia entrada) e R$ 600,00 (inteira).

Informações sobre critérios para meia entrada em: https://www.bilheteriadigital.com/brasil-x-peru-15-de-outubro.

Seleção

Esse será o primeiro jogo da Seleção Brasileira masculina realizado pelo Metrópoles Sports. A vertente responsável pela produção de eventos esportivos do Grupo Metrópoles já apresentou um amistoso da Seleção feminina, contra o Chile, em agosto de 2023, também na Arena BRB Mané Garrincha, com dirieto a show e goleada brasileira por 4 x 1.

Desde 2022, a empresa organiza partidas pelas principais competições nacionais de futebol, como duas edições da Supercopa do Brasil, entre elas a Supercopa Rei, em fevereiro, e grandes jogos de diversos campeonatos, como Copa do Brasil, Brasileirão, Carioca, Paulista, Mineiro e Gaúcho.