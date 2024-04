DF: Receita desarticula esquema de sonegação com rombo de R$ 98 mi

Divulgação / Secretaria de Economia

1 de 1 Viaturas da Receita do DF – Metrópoles – Foto: Divulgação / Secretaria de EconomiaReceita do Distrito Federal desarticulou um esquema de sonegação fiscal de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com prejuízo estimado em R$ 98 milhões aos cofres públicos.

A operação Tributum Cibum foi deflagrada nessa quarta-feira (24/4), contra diversas empresas. A investigação descobriu irregularidades em máquinas de cartão de crédito e débito (POS) registradas em CNPJ de terceiros.

Para a Receita, este montante não representa apenas uma perda significativa para os cofres públicos, mas também distorce o ambiente de concorrência entre as empresas, prejudicando aquelas que operam dentro da legalidade.

Segundo a Secretaria de Economia, os servidores estão focados em identificar empresas de fachada e outras estruturas societárias usadas para ocultar operações comerciais e receitas tributáveis.

Essa prática ilegal, muitas vezes sofisticada, representa um desafio constante para as autoridades fiscais, exigindo abordagens investigativas cada vez mais refinadas.

Tributum Cibum significa “tributo” ou “imposto sobre alimento” em latim.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias do Distrito Federal e receber notificações em tempo real?