Di María revela única maneira de parar Barcelona de Guardiola: “Bater”

Angel Di María revelou quais eram os planos do Real Madrid para parar o histórico Barcelona de Guardiola, com foco na final da Copa do Rei de 2011, vencida pelo time da capital espanhola. Em tom bem humorado, o rgentino revelou que a única maneira de interromper era batendo e que tinha medo que Lionel Messi se machucasse.

“A única maneira de vencer o Barcelona era bater, marcar e correr mais do que eles. Isso de alguma forma fez com que eles se cagassem em campo. Às vezes eu tinha medo que o ‘Anão’ (Leo Messi) se machucasse, estava mais preocupado que nada acontecesse com ele do que qualquer outra coisa”, disse Di María, em canal no YouTube.

Di María jogou no Real Madrid entre 2010 a 2014, e, no período, enfrentou o Barcelona de Guardiola, que treinou o clube entre 2008 e 2012, em nove oportunidades. No recorte especifico, os Blancos tiveram duas vitórias contra quatro dos Culés.