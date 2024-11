Dia D oferece serviços gratuitos para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda, Esporte (Setre), vai realizar a 10ª Edição do Dia D – Dia de Inclusão da Pessoa com Deficiência, na Unidade Central do SineBahia, nesta quinta-feira (7).

Em parceria com a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos (SJDH), organizações da sociedade civil e outras instituições, a iniciativa visa promover a inserção de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência e profissionais reabilitados pelo INSS no mercado de trabalho.