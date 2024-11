Dia da Consciência Negra: Luedji Luna faz show gratuito em Salvador nesta quarta

A cantora Luedji Luna fará um show aberto ao público no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, às 20h desta quarta-feira (20), no Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, que “estreia” como feriado em Salvador. A apresentação será o especial “Luedji canta Sade”, em homenagem à cantora nigeriana Sade Adu.

Conforme antecipado pelo Bahia Notícais, a cantora vai interpretar canções de Sade que marcaram gerações com uma mistura de soul, jazz e R&B, a exemplo de Smooth Operator, No Ordinary Love e By Your Side.

“É sempre especial retornar a Salvador, ainda mais em um evento que celebra a cultura afro-brasileira e com um show que criamos especialmente para celebrar Sade, que é referência para mim e uma beleza da música negra mundial. Salvador é a essência da nossa identidade e, para mim, é uma oportunidade de me reconectar com as minhas raízes e de levar ao público a força e a beleza da nossa cultura”, contou a cantora e compositora baiana.