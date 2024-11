Dia da Mulher terá serviços gratuitos no DF nesta segunda (4/11)

A 18ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) ocorre nesta segunda-feira (4/11), das 8h às 17h, no Nuclão da instituição, no Setor Comercial Norte. O evento, que ocorre mensalmente desde maio de 2023, oferece atendimentos gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em 17 edições, a ação já registrou mais de 27 mil atendimentos.

O evento reúne serviços jurídicos e de saúde, com foco em questões como mediação, orientação jurídica, assistência psicossocial, exames de DNA, consultas com cardiologista, eletrocardiograma e técnicas terapêuticas oferecidas por instituições parceiras, incluindo o Instituto Sabin e a Escola Nacional de Acupuntura (Enac). Exames de mamografia e citopatológico também estão disponíveis, oferecidos pelo Sesc, além de autocoleta de HPV promovida pela Fiocruz.

Para o público feminino, especialmente as mães, o evento conta com brinquedoteca e oferece lanches durante o atendimento. Outras ações de enfrentamento à violência doméstica e apoio psicológico são conduzidas em parceria com o Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), Polícia Militar e Polícia Civil.

Na área educacional, o Instituto Fecomércio-DF disponibiliza vagas de estágio para jovens de 14 a 24 anos, enquanto o Senac realiza cadastros em cursos gratuitos. A Secretaria de Educação oferece orientações sobre o Cartão Creche e o Cartão Material Escolar.

Na área profissional, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet/DF) oferece vagas de emprego, orientações sobre seguro-desemprego, CTPS Digital e cursos de qualificação. O Banco Regional de Brasília (BRB) Mobilidade e a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) oferecem atendimento sobre o uso de cartões de transporte, como Cartão Social e Passe Estudantil.

Outras parcerias incluem a Caixa Econômica Federal, que oferece consultas ao PIS e FGTS, e a Secretaria da Pessoa com Deficiência, com orientações sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e passe livre. A Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) fornece água potável aos participantes, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por meio da Carreta da Beleza, oferece cortes de cabelo e maquiagem.

Além dos serviços de apoio jurídico, social e de saúde, o evento conta com o Cras Móvel da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), que oferece serviços socioassistenciais.