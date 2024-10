Dia das Crianças em SP: esportes radicais, oficinas artísticas e mais

São Paulo — Além de eventos como festas, shows e festivais, a cidade de São Paulo também contará com uma programação recheada de atrações voltadas para o público infantil neste fim de semana, quando é comemorado o Dia das Crianças. no sábado (12/10).

O Museu da Língua Portuguesa vai fazer o Festival Dia das Crianças, com 16 atividades gratuitas. Atividades inspiradas em esportes radicais tomarão conta do Museu do Futebol. O Morumbi Town Shopping vai realizar um Festival das Cores, especial para famílias.

Além disso, o Museu do Ipiranga planejou uma oficina de confecção de bonecas e uma atividade de caça-detalhes. O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP) vai ter uma atividade especial de colorir animais.

Museu da Língua Portuguesa

Performances circenses, oficinas artísticas e gincanas fazem parte do Festival Dia das Crianças do Museu da Língua Portuguesa, na região central. As atividades são gratuitas e acontecerão na parte externa do museu das 10h às 17h.

Ao todo, serão 16 atividades voltadas para o público infantil. Entre elas, há apresentação de coral, peça de teatro, shows, espaços para brincar e muito mais.

Onde: Museu da Língua Portuguesa

Endereço: Praça da Luz, sem número – Luz

Quando: sábado (12/10)

Horário: Das 10h às 17h

Preço: Gratuito

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Museu do Futebol

O Museu do Futebol, na zona oeste, vai celebrar o Dia das Crianças com atrações gratuitas e brincadeiras inspiradas em esportes radicais. As atividades são feitas para toda a família.

Na programação, o museu terá um grafiteiro que ajudará os participantes a criarem uma obra coletiva. E ainda, um campinho de futebol de rua, um percurso de obstáculos de parkour e oficinas de skate e slackline. Para deixar a festa ainda mais animada, o evento promete uma discotecagem recheada de música brasileira.

Onde: Museu do Futebol

Endereço: Praça Charles Miller, sem número – Pacaembu

Quando: sábado (12/10)

Horário: Das 10h às 17h

Preço: Gratuito

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Morumbi Town Shopping

No dia 12 de outubro, a Varanda, no 2º piso do Morumbi Town Shopping, na zona sul, será o palco de um verdadeiro Festival de Cores para toda a família.

O evento, inspirado na festa Holi, tem origem indiana e celebra a chegada da primavera, quando os participantes jogam pós coloridos uns nos outros

Onde: Morumbi Town Shopping

Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade

Quando:sábado (12/10)

Horário: Das 14h às 18h

Preço: Gratuito

Onde comprar: É preciso retirar cupom no aplicativo do shopping

Museu do Ipiranga

No sábado, o Museu do Ipiranga, na zona sul, planejou uma oficina criativa e inclusiva na qual os participantes poderão confeccionar bonecas com tecidos, pintar rostos, criar vestuários e acessórios. O evento traz questões e conversas sobre diversidade, convivência e igualdade.

Além disso, o museu organizou, nos dias 12 e 13 de outubro, um “caça-detalhes”, onde as crianças poderão observar detalhes escondidos nas exposições Uma História do Brasil e Passados Imaginados. A brincadeira acontece às 10h30 e às 13h30 e dura 40 minutos. Não é preciso agendar.

Onde: Museu do Ipiranga

Endereço: Parque da Independência – Ipiranga

Quando: oficina de bonecas no sábado (12/10) | Caça-detalhes no sábado e domingo (13/10)

Horário: Das 13h às 17h

Preço: Gratuito

Onde comprar: É preciso se inscrever através deste link.

Museu de Zoologia da USP

O Museu de Zoologia da USP, na zona sul, convida famílias com crianças pequenas para uma oficina artística no Dia das Crianças. O evento acontece no sábado e no domingo.

A atividade de colorir promete, além da diversão, ensinar mais sobre a fauna do nosso planeta. A oficina acontece na Sala das Descobertas.

Onde: Museu de Zoologia da USP

Endereço: Avenida Nazaré, 481 – Ipiranga

Quando: sábado (12/10) e domingo (13/10)

Horário: Das 10h30 às 12h (sábado) | Das 10h30 às 12h e das 14h às 16h (domingo)

Preço: Gratuito

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.