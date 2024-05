Dia das Mães: confira dicas de passeios perto de São Paulo

Praia, montanha ou vinho? Para quem quer passar um Dia das Mães diferente e está disposto a pegar a estrada de última hora, São Paulo oferece várias opções para todos os tipos de turistas. Antes de escolher o destino, é fundamental saber identificar o estilo da sua mãe e quanto tempo vocês vão ficar fora ou decidir se é possível ir e voltar num mesmo dia. Confira abaixo dicas de viagem para os mais variados tipos de mães e filhos.

Guarujá para mãe que gosta de praia

A menos de 100 quilômetros de São Paulo, Guarujá é um dos destinos mais procurados do litoral paulista, tanto pela proximidade com a capital quanto pelo fácil acesso de carro ou ônibus e pela ampla oferta de hospedagem. Só no último verão, o município recebeu mais de 1 milhão de turistas espalhados pelas 27 praias da sua faixa litorânea. Para quem não liga para sossego, o Guarujá oferece praias e atrações para todos os gostos.

Mas como achar paz, sombra e água fresca em meio a essa multidão? Conheça três locais no litoral do Guarujá cujos principais acessos são feitos pelo mar, por “taxi boat” (barco), stand up paddle, caiaque ou qualquer meio similar: as praias de Sangava, Cheira-Limão e do Góes variam em diferentes níveis de isolamento, visitação, infraestrutura e segurança. Apesar das peculiaridades, as três mas todas mantêm entre si um traço em comum: são paraísos naturais cercados pela Mata Atlântica e com um mar de águas cristalinas.

Templos budistas perto de SP para mães “zen”

O Estado de São Paulo é conhecido por ter a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Atualmente são cerca de 1 milhão de japoneses e descendentes que moram por aqui. E com eles também sua cultura, desde a culinária até a religião. A visita de templos budistas que trazem a vivência dessa cultura para perto, por exemplo, é um dos passeios muito procurados por aqueles que a apreciam. Em Itapecerica da Serra, a cerca de 50 quilômetros de distância da capital paulista, existem dois templos budistas que valem a pena a visita: o Kinkaku-Ji e o Enkoji. Já em Cotia, a opção é o famoso Templo Zu Lai, um lugar onde a natureza e as tradições budistas se encontram.

São Roque para mãe que gosta de vinho e natureza

Famosa pelos seus vinhos e vinícolas, São Roque, a duas horas de São Paulo, também conta com atrações culturais e espaços para aproveitar a natureza. Desde 1990, a cidade é considerada estância turística justamente pelo seu grande potencial no cenário histórico, artístico, ecológico e cultural. A cidade tem muitos restaurantes, inclusive em espaços ao ar livre, com vinícolas. É possível fazer, ainda, o famoso Roteiro do Vinho.

Para mães aventureiras e com condicionamento físico, a dica é a trilha do Sabóo, um passeio gratuito para quem gosta de mirantes e natureza. O morro Sabóo, que significa “pelado” em tupi-guarani, é considerado o ponto mais elevado da cidade, com cerca de mil metros de altitude. Para isso, é preciso enfrentar uma trilha difícil, não só pela inclinação. Pela região, também há muitas opções de hoteis em meio à natureza.

Campos do Jordão para mãe que gosta de curtir montanha

Com o título de cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, a 170 quilômetros de São Paulo, é recheada de pontos turísticos que enaltecem a vista dos seus 1.628 metros de altitude. Justamente por sua altura, a temporada alta da cidade é no inverno, mas também serve de refúgio para quem gosta de climas amenos nos dias de calor.

Para quem adora observar a natureza, o Parque Amantikir é o lugar. Afinal são 60 mil metros quadrados, totalmente acessíveis, divididos em 17 jardins inspirados em diferentes lugares do mundo, com mais de 700 espécies de plantas ao todo.

*Com informações do Estadão Conteúdo