Dia de São José: aprenda orações ao santo do trabalho e da família

Nesta terça-feira (19/3), é celebrado o Dia de São José, que foi o esposo da Virgem Maria e assim se tornou pai adotivo de Jesus, de acordo com o Novo Testamento. Aliás, José é o padroeiro dos trabalhadores pelo seu trabalho como carpinteiro e das famílias por ser patriarca da Sagrada Família.

Dessa maneira, resolvemos relembrar algumas orações do padroeiro para celebrar seu dia. Confira a seguir:

Oração para São José “Guarda fidelíssimo da Sagrada Família, vigiai sobre o corpo místico de Cristo, a Igreja! Pai amantíssimo, afastai para longe de nós o contágio de qualquer erro e corrupção. Poderoso defensor do céu, bondosamente dai-nos a vossa assistência na luta contra as potências das trevas.

Como outrora livrastes de grave perigo o Menino Deus, assim livra das ciladas ardilosas do inimigo da Santa Igreja de Deus. São José, guarda amoroso do Divino Infante, defendei das mãos inimigas a Santa Eucaristia em todos os tabernáculos do mundo. Acolhei a todos sob a vossa proteção! E, segundo o vosso exemplo e com vossa ajuda, que tenhamos uma vida santa e morte feliz, para podermos chegar à eterna bem-aventurança no céu. Amém.”

Continue a leitura no site João Bidu, parceiro do Metrópoles.