Dia de soprar canela: faça ritual no início de novembro e atraia sorte

No primeiro dia do mês, o ritual de assoprar a canela é uma prática popular. Combinando o poder da especiaria com a organização do ambiente, é possível limpar as energias estagnadas da casa e abrir caminho para a abundância.

Confira, a seguir, como preparar o ambiente para aproveitar ao máximo as propriedades da canela e atrair prosperidade para a casa:

Propriedades da canela

A canela é conhecida por suas propriedades energéticas de prosperidade, proteção e aumento de energia. Em rituais de prosperidade, age como um imã que atrai abundância e fortalece as intenções de quem a usa em simpatias e rituais em geral.

Além disso, o aroma estimulante da canela ajuda a elevar a energia e a vibrar positividade.

