Dia Internacional da Mulher: conheça a importância da data e as ações ofertadas pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

No dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher celebra conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas das mulheres, ao mesmo tempo em que evidencia urgências presentes na contemporaneidade como igualdade salarial, violência, racismo e outras vulnerabilidades.

A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, após uma série de manifestações ao redor do mundo lideradas por mulheres, a fim de reivindicar a igualdade de direitos civis desde o início do século XX. A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, portanto, promove uma série de ações voltadas para a conscientização sobre esse marco. Além disso, diversos setores da administração pública organizaram nesta quarta-feira (08) momentos de acolhida e homenagem às mulheres, tanto servidoras quanto quem utiliza os serviços.

Viva, Mulher!

No próximo sábado (11), a Secretaria de Assistência Social — por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) — realizará o evento “Viva, Mulher!” na Praça Valter César, no bairro Liberdade II, a partir das 14 horas.

Serão ofertados diversos serviços executados pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, com o foco voltado às mulheres da região (em especial aquelas que apresentam dificuldades em acessar as ações), além de apresentações culturais produzidas por, prioritariamente, artistas mulheres. Confira as ações que serão ofertadas clicando aqui.

Secretaria de Assistência Social

Ações comunitárias voltadas às mulheres e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e mulheres acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Castelinho, Vila Vargas, Ulisses Guimarães e Liberdade.

A iniciativa da Secretaria de Assistência Social propõe ações como palestras, exibições de curta-metragens e sessões de maquiagem. Os CRAS dos bairros Castelinho e Vila Vargas já foram contemplados pela ação na última terça-feira (07). Confira o cronograma desta quarta-feira (08):

CRAS IV – Vila Vargas, das 9h às 11h;

CRAS I – Ulisses Guimarães, das 14h às 17h;

CRAS III – Liberdade (Espaço da OAB), a partir das 13h30.

2ª Trilha da Mulher

No próximo domingo (12), ocorrerá a segunda edição da Trilha da Mulher em Teixeira de Freitas. Parte do calendário de eventos de verão da Secretaria de Esporte e Lazer e da Secretaria de Meio Ambiente, a trilha busca incentivar a prática esportiva e promover um dia especial para as mulheres, fortalecendo a autoestima e qualidade de vida.

O evento, de cunho beneficente, terá sua largada na frente do 18º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), localizado no Trevo da cidade, a partir das 6h30.

As inscrições devem ser feitas a partir do dia 01 de março e de forma presencial na Secretaria de Esporte e Lazer (localizada na Rua Manaus, 300, bairro Recanto do Lago), que serão confirmadas através da entrega da doação de 01 lata de leite em pó, destinada a Casa da Criança Renascer. Camisa e medalha serão oferecidas aos participantes.

Março Lilás

Falar sobre a garantia dos direitos das mulheres abrange diversas áreas, dentre elas a saúde. Neste mês é celebrado o Março Lilás, voltado para a conscientização e prevenção do câncer do colo do útero. Esta é a terceira doença mais frequente entre a população feminina no Brasil, atrás do câncer de mama e de colorretal. Por isso, a Rede de Atenção Básica da Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas intensifica as ações de sensibilização e realização de preventivos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

O exame preventivo é essencial para o diagnóstico precoce da doença em estágio inicial, reduzindo significativamente a mortalidade pela doença com o tratamento adequado. A ação também irá abranger as comunidades teixeirenses: no próximo sábado (11), por exemplo, ocorrerá uma ação na comunidade Santo Antônio, com a coleta de citopatológico (exame preventivo), e atualização das cadernetas de vacinas das crianças, gestantes e adultos.

O post Dia Internacional da Mulher: conheça a importância da data e as ações ofertadas pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.