Dia Mundial da Obesidade: cardiologistas alertam que ter um estilo de vida saudável é fundamental para a prevenção da doença

No próximo sábado, 4 de março, é celebrado o Dia Mundial da Obesidade, data importante instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar a população sobre os perigos dessa condição, que já é considerada um problema de saúde pública.

A estimativa da OMS, divulgada em 2022, é de que em torno de 1 bilhão de pessoas sofram de obesidade, o que inclui, inclusive, adolescentes e crianças.

Para o Dr. Claudio Catharina, gestor da Unidade Coronariana do Hospital Icaraí, o controle do peso corporal é um enorme desafio nos dias de hoje, em que temos, aliado ao sedentarismo, a ingestão de alimentos processados, que são práticos e muito palatáveis.

“Por isso, conhecermos o nosso peso ideal, entender o valor calórico dos alimentos e a necessidade de combinações inteligentes entre eles é fundamental. Além, é claro, de praticar exercícios físicos regulares e ter uma boa noite de sono ‒ que está diretamente relacionada ao peso e à apneia do sono”, enumera o médico.

Uma pessoa é considerada obesa quando há o acúmulo anormal ou excessivo de gordura com risco à saúde. Se não tratada, o paciente pode adquirir outras doenças crônicas, como diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, hipertensão, Acidente Vascular Cerebral e várias formas de câncer, de acordo com a OMS.

Bruna Miliose, também cardiologista do Hospital Icaraí, complementa que a ingestão de frutas e grãos integrais (como aveia, arroz e farinha integrais etc.) nas refeições, além de evitar alimentos ultraprocessados, que são ricos em gorduras saturadas e trans, ajuda muito a evitar a obesidade.

“Ter um estilo de vida mais saudável: fazer pequenas mudanças no dia a dia, como ir a pé para o trabalho, saltar um ou dois pontos antes do ônibus e fazer o restante do percurso a pé ou evitar o uso de elevadores e subir pela escada. Mudanças simples que sejam possíveis no dia a dia”, finaliza.