Dia Nacional da Alfabetização: Isa Colli incentiva a leitura com histórias encantadoras para os pequenos

Em 14 de novembro, celebra-se o Dia Nacional da Alfabetização, uma data que reforça a importância do acesso à educação de qualidade e à leitura como bases para o desenvolvimento pessoal e social. Para marcar a ocasião, a diretora da Colli Books Editora, Isa Colli, destaca alguns livros do selo voltados para crianças em fase de alfabetização: ‘O Rei está no Trono!’, escrito pela própria Isa; ‘O Menino que descobriu as Cores’, de Tais Faccioli e Tiago Vilariño; e ‘A Menina dos Cabelos de Alfenim’, de Fabiana Guimarães. Essas obras não só estimulam o gosto pela leitura, como também apresentam lições de valores e descobertas.

Em ‘O Rei está no Trono’, Isa Colli nos transporta para um reino onde o rei desaparece dentro do seu próprio castelo. Com uma narrativa envolvente, a história convida os pequenos leitores a explorar cada cômodo do castelo em busca do rei, culminando em um final surpreendente. Este livro estimula a curiosidade e a imaginação das crianças, fundamentais no processo de alfabetização.

Já em ‘O Menino que Descobriu as Cores’, os autores Tais e Tiago transportam os pequenos para uma jornada de autoconhecimento e criatividade, promovendo uma experiência literária rica, inspirada nas cores primárias e secundárias. ‘A Menina dos Cabelos de Alfenim’ conta a história da menina Cora, que descobre um hóspede esquisito passeando pela sua cabeça – um piolho- e fica aperreada com a situação. De maneira leve e bem-humorada, o livro incentiva os bons hábitos de higiene do banho, do cabelo limpo e desperta a curiosidade sobre palavras diferentes.

Isa Colli reforça a importância da alfabetização como um direito essencial para todos. “A fase de alfabetização é um momento mágico, que abre as portas para um mundo novo de conhecimento e possibilidades. Toda criança deve ter acesso à educação de qualidade e deve ter a oportunidade de descobrir o prazer da leitura, que é um direito pleno de todo cidadão,” afirma a autora.

A Colli Books convida pais, educadores e todos os interessados a incentivarem a leitura e o contato com livros desde cedo, fortalecendo o desenvolvimento intelectual e emocional das crianças. Todas as obras aqui citadas podem ser encontradas no site www.collibooks.com.