Diabetes: Anvisa proíbe falso suplemento vendido como cura para doença

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução na qual proíbe a comercialização de um suplemento alimentar de componentes naturais chamado Insupril. O produto promete a cura para o diabetes.

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a estimativa é que 20 milhões de pessoas no país sofram da doença. Causada pela falta de insulina, produzida no pâncreas, ou pela deficiência na ação dela, é uma doença não tem cura, apenas controle.

Golpe

Um vídeo que circula nas redes sociais promete a cura para o diabetes. Trata-se de um golpe. A empresa divulgava promessas de tratamento e cura para o diabetes, porém, o produto não revela qual seria a substância natural capaz de promover a cura para a doença.

No site de reclamações Reclame Aqui, há centenas de relatos de pessoas enfrentando problemas com a entrega ou a eficácia do produto. Isso demonstra que muitas estão acreditando na falsa promessa.

O produto é um suplemento alimentar, ou seja, não é um medicamento.

Nesta semana, a empresa publicou um novo anúncio com um indivíduo que se apresenta como médico, mas que, na verdade, não é. Ele faz afirmações falsas de que medicamentos usados no tratamento global, como a metformina, não funcionam ou possuem efeitos colaterais graves. No vídeo, ele sugere que os pacientes substituam a medicação pelo suplemento, vendido por R$ 199,90.

O vídeo foi denunciado por Ana Bonassa, PhD em Ciências pela Universidade de São Paulo e divulgadora científica no perfil Nunca Vi 1 Cientista. Recentemente, ela e sua parceira, Laura Marise, foram processadas por desmentirem uma postagem que alegava que o diabetes é causado por vermes.

Resolução

Em sua página, o Insupril alegava ser registrado e aprovado como eficaz pela Anvisa. Contudo, segundo o órgão, a informação é falsa. Na última sexta-feira (20/12), a resolução publicada pela Anvisa proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e determinou o recolhimento do produto.

Segundo a agência, suplementos alimentares precisam passar por processo de registro, o que não foi realizado pela empresa. Além disso, esses produtos não podem prometer cura para problemas de saúde, pois não são medicamentos.

Até esta terça-feira (24/12), apesar da proibição, a página do Insupril continua ativa, permitindo a compra do produto, que também segue sendo vendido em marketplaces.

Diabetes não tem cura

O diabetes é causado pela falta de insulina ou pela deficiência na ação desse hormônio. Produzida pelo pâncreas, a insulina tem a função de controlar os níveis de açúcar no sangue.

A doença pode ser desenvolvida em dois tipos:

No tipo 1, o próprio sistema imunológico da pessoa ataca e destrói as células produtoras de insulina. Por isso, o tratamento é com infusão de insulina de maneira externa.

O tipo 2 é caracterizado por resistência à insulina e deficiência parcial de secreção do hormônio pelas células pancreáticas. Desta forma, 90% dos casos são associados à obesidade e ao envelhecimento, sendo tratado com medicamentos que nem sempre usam insulina.

Múltiplos fatores podem levar ao desenvolvimento do diabetes. Especialistas apontam como sendo os principais a alimentação, a obesidade, o estilo de vida e a predisposição genética. Em nenhum caso a doença é causada por vermes ou bactérias.