“Diabo negro”: peixe das profundezas é visto na superfície pela 1ª vez

Um breve momento que entrou para a história da ciência. Pesquisadores da ONG espanhola Condrik Tenerife, especializada na conservação de tubarões e raias nas Ilhas Canárias, avistaram um peixe “diabo negro” à luz do dia.

Este é o primeiro registro do tipo já feito e foi descrito como algo “surpreendente”. Isso porque a espécie Melanocetus johnsonii é considerada raríssima e vive a profundidades que variam entre 200 e 3 mil metros.

Avistamento foi feito perto da costa

De acordo com a equipe responsável pelo avistamento, o peixe foi visto a apenas dois quilômetros da costa de Tenerife.

O registro ocorreu no dia 26 de janeiro, enquanto a expedição retornava ao porto após uma jornada de pesquisas sobre tubarões.

O vídeo foi registrado pelo fotógrafo de fauna marinha David Jara em parceria com os biólogos marinhos Laia Valor, Marc Martín e Antonio Sabuco.

Eles afirmaram que viram algo estranho na água, o que parecia ser um objeto negro.

Ao se aproximarem, perceberam que era o “diabo negro”.

Peixe “diabo negro” usa método de caça inusitado

Os pesquisadores afirmam que este pode ser o primeiro avistamento no mundo de um peixe adulto da espécie, vivo e à luz do dia e na superfície. Até o momento, os registros do Melanocetus johnsonii haviam sido limitados a larvas, exemplares adultos mortos ou imagens capturadas com submarinos e em grandes profundidades.

No entanto, o motivo da presença desta criatura em condições tão diferentes das normais ainda é motivo de discussão. Uma das possibilidades é que o peixe estivesse debilitado, sofrendo com algum tipo de doença ou então fugindo de um predador.

Criatura foi avistada em condições únicas (Imagem: reprodução/Condrik Tenerife)

O nome da espécie significa monstro marinho negro e foi dado em razão da sua aparência peculiar e assustadora. O peixe é conhecido pelo seu apêndice dorsal, rico em bactérias simbióticas bioluminescentes, o que faz parecer que ele possui uma pequena lâmpada na frente do rosto.

Este complexo sistema é, na verdade, uma arma bastante poderosa. Vivendo em grandes profundidades, onde a luz do Sol não chega e a escuridão é total, o “diabo negro” emite estes sinais luminosos para atrair e capturar as suas presas.

