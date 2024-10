Diálogos da Magistratura: Barroso marcará presença em evento com magistrados baianos em Salvador

A 9ª edição do programa Diálogos da Magistratura, em Salvador, terá a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso. O evento será realizado no edifício-sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) ocorrerá no dia 21 de outubro.

Na ocasião, magistrados de todo estado estarão reunidos no auditório Desembargadora Olny Silva, a partir das 14h, para discutir as questões mais relevantes da prestação jurisdicional, bem como os desafios e as soluções. Barroso dará uma palestra e em seguida conversará com os magistrados.

Também vão compor a mesa de honra a presidente do TJ-BA, desembargadora Cynthia Maria Pina Resende; o presidente da Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), desembargador Julio Travessa; o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), juiz Frederico Mendes Júnior; a secretária-geral do CNJ, juíza Adriana Cruz; o juiz auxiliar da presidência do CNJ, Frederico Montedonio Rego; e a assessora-chefe executiva do gabinete da presidência do CNJ, Leila Mascarenhas.