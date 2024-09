Diante do Avaí, Ituano busca 3ª vitória consecutiva na Série B

Buscando a terceira vitória consecutiva na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro, o Ituano visita o Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (17). A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil.

O Galo de Itu ainda está muito próximo do Z4 (zona do rebaixamento) da competição, na 16ª posição com 28 pontos, mas vive um momento de recuperação, com a melhor campanha do returno (conquistando 15 dos 21 pontos possíveis).

O Ituano chega ao confronto com o Avaí muito motivado, após uma partida na qual mostrou força atuando fora de seus domínios, uma goleada de 4 a 1 sobre a Ponte Preta em pleno Moisés Lucarelli, em Campinas. Segundo o técnico Alberto Valentim, o triunfo sobre a Macaca foi de grande importância: “Essa é uma vitória importantíssima, até porque é um adversário direto para a permanência na Série B […]. Temos pouco tempo de trabalho para o próximo jogo […]. E já vamos começar a preparar o time para o jogo contra o Avaí”.

Do outro lado do gramado estará um Avaí que, mesmo ocupando a 8ª colocação com 37 pontos, vive um momento de baixa na competição, com duas derrotas consecutivas, inclusive uma dentro de casa, de 2 a 0 para o Sport na penúltima rodada.

Para esta partida o Leão terá um importante retorno, do meio-campista Giovanni, que não participou da derrota para o Goiás na última rodada por suspensão por acúmulo por cartões amarelos.