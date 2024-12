Diante do Trono rompe com a Lagoinha matriz

O pastor Gustavo Bessa, esposo da cantora Ana Paula Valadão, revelou em seu Instagram que o Diante do Trono não realizará o tradicional Congresso de Páscoa em 2025. O evento, promovido anualmente pelo ministério de louvor na Igreja Batista da Lagoinha Matriz, era aguardado por milhares de fiéis.

Embora ele não tenha explicado, a decisão pode estar relacionada a questões familiares envolvendo os Valadão e ao descontentamento com o ministério Diante do Trono ter sido “esquecido” no mini documentário lançado pela Lagoinha sobre sua história.

A ausência de menção ao grupo, que desempenhou um papel fundamental na projeção da igreja no cenário nacional e internacional, gerou comentários nas redes sociais.

Ana Paula Valadão ainda não se pronunciou sobre o cancelamento do evento ou os desdobramentos que levaram à decisão. O Diante do Trono foi fundado em 1997 e, ao longo dos anos, realizou diversos projetos e congressos que impactaram o movimento gospel no Brasil.

