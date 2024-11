Diário expõe visita recebida por rainha Elizabeth dias antes de morrer

A rainha Elizabeth II mantinha um diário particular em que detalhava suas atividades diárias e compromissos reais. Poucos antes de morrer, em 8 setembro de 2022, a monarca registrou as últimas palavras: “Edward veio me ver”, referindo-se ao secretário particular, Sir Edward Young.

O trecho foi revelado no livro escrito pelo biógrafo da realeza Robert Hardman, intitulado Charles III: New King. New Court. The Inside Story, e divulgado pelo jornal The Telegraph. De acordo com o autor, Sir Edward Young estava lá para auxiliar nos preparativos para o juramento dos novos ministros de Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido na época.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Elizabeth II faleceu, aos 96 anos, em 8 de setembro de 2022 Sean Gallup/Getty Images 2 de 5 Dois dias antes da sua morte, manchas roxas nas mãos da rainha chamaram atenção WPA Pool/Getty Images 3 de 5 Rainha Elizabeth II foi a monarca mais longeva do Reino Unido Max Mumby/Indigo/Getty Images 4 de 5 Rei Charles e a saudosa rainha Elizabeth no Trooping the Colour de 2022 Max Mumby/Indigo/Getty Images 5 de 5 Rainha Elizabeth II Getty Images

Elizabeth II ainda escreveu sobre a posse dos novos membros do Conselho Privado. “Acontece que ela ainda estava escrevendo o diário em Balmoral [propriedade real da família britânica localizada na Escócia] dois dias antes de sua morte. Seu último registro foi tão factual e prático como sempre“, explicou Hardman ao The Telegraph.

Segundo o biógrafo, o diário da falecida rainha era um registro de suas atividades, em vez de expor seus pensamentos e sentimentos. Inclusive, a própria Elizabeth II disse ao jornalista Kenneth Rose que “não tinha tempo para registrar conversas, apenas eventos”.

Ao que tudo indica, o rei Charles III segue os passos da mãe e também faz anotações, afirmou Hardman ao portal britânico. “Ele não escreve grandes diários narrativos como costumava fazer, mas registra lembranças e reflexões sobre o evento do dia”.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram