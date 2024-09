Diário Oficial traz nomeação de Macaé Evaristo e férias de Anielle

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

A nomeação de Macaé Evaristo como nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania foi oficializada na noite desta segunda-feira (9/9), após reunião entre a deputada estadual mineira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A oficialização foi registrada em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Macaé Evaristo assumirá a pasta no lugar de Silvio Almeida, demitido na última sexta-feira (6/9) após acusações de assédio sexual. As denúncias foram reveladas pela coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles.

Ainda na mesma edição do DOU, foi publicado o afastamento temporário da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que estará de férias de 9 a 13 de setembro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado de Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, que assume cargo após demissão de Silvio Almeida.

Anielle Franco seria uma das vítimas de Silvio Almeida

Silvio Almeida é acusado de assédio sexual

Anielle é apontada como uma das vítimas de assédio por parte de Silvio Almeida, situação que ela confirmou a ministros do Planalto na semana passada.