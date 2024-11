DiCaprio é acusado de ‘comportamento desrespeitoso’ em hotel

Leonardo DiCaprio, de 50 anos, enfrenta críticas intensas nas redes sociais após ser filmado passando rapidamente pela recepção de um hotel em Fiji enquanto falava ao celular. No local, um grupo cantava e batia palmas em sua homenagem com uma música típica. O comportamento do ator foi classificado como “desrespeitoso” por diversos internautas.

O vídeo gerou indignação, com comentários lamentando a falta de reação de DiCaprio. “Ele deveria ter agradecido a homenagem”, escreveu um internauta, enquanto outro afirmou que o ator “os ignorou completamente”. Alguns chegaram a sugerir que DiCaprio estaria fingindo falar ao telefone para evitar a interação.

A ausência de qualquer gesto de agradecimento por parte do ator intensificou as críticas, com usuários destacando a falta de consideração em um momento cultural e especial. Até o momento, DiCaprio não comentou o episódio.

