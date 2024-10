Diddy é acusado de estuprar mulheres quando eram adolescentes

O rapper norte-americano Diddy, de 54 anos, enfrenta novas acusações de estupro, além de sete novas denúncias que incluem agressão sexual agravada, abuso e exploração sexual. Entre as alegações, duas das supostas vítimas eram adolescentes, com idades de 17 e 13 anos. Diddy também é acusado de ter drogado uma menina de 13 anos em 2000, de estuprar um homem e agredir sexualmente uma mulher, os dois últimos em 2022.

A prisão de Diddy ocorreu em Manhattan, no contexto de uma investigação sobre tráfico sexual. As acusações incluem a droga e o estupro de vítimas que tinham até nove anos na época dos crimes. A gravidade das alegações gerou uma onda de indignação e atenção da mídia, refletindo a seriedade das acusações contra o artista.

WhatsApp O advogado Tony Buzbee, que representa mais de 120 pessoas que se manifestaram contra Diddy, revelou que a maioria dos incidentes relatados ocorreu em 2022. Para facilitar as denúncias, ele estabeleceu uma linha direta, que recebeu um impressionante número de 12.000 chamadas em apenas 24 horas. Esse volume de relatos destaca a magnitude das alegações e a disposição das vítimas em buscar justiça.

Entre as 120 pessoas que alegam ter sido vítimas de Diddy, 25 eram menores de idade no momento dos supostos abusos. O caso continua em andamento, com a expectativa de que mais informações venham à tona nos próximos dias.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos