Didi Gomes lança “A Resposta do Bilhete”, diálogo musical com os Novos Baianos e o clássico ‘Acabou Chorare’

Didi Gomes apresenta ao público sua mais nova criação, A Resposta do Bilhete, uma faixa instrumental inédita que homenageia e dialoga diretamente com Um Bilhete pra Didi, canção presente no icônico álbum Acabou Chorare dos Novos Baianos. Este álbum, reconhecido pela Rolling Stone Brasil como o melhor da história da música brasileira, marcou gerações, e agora ganha uma leitura contemporânea e autoral pelas mãos de Didi.

A conexão de Didi Gomes com a obra vai além do aspecto musical: ele dá continuidade a uma narrativa emocional e histórica que resgata a essência do álbum enquanto traça novos caminhos sonoros. A música foi gravada ao vivo no projeto Sesc Pulsar 2024, destacando o talento de Didi como baixista e compositor, com uma equipe de excelência formada por Daniel Imenes, Jorginho Gomes (baterista e autor da música original), e Bárbara Ferr e Xulli.

“É incrível ver o projeto do Didi Gomes se desdobrando para além dos palcos. Realizar a gravação e o lançamento da inédita A Resposta do Bilhete é a celebração de um processo artístico que marca a história da música brasileira, sem falar na honra de poder colaborar no contínuo processo de reconhecimento e da valorização artística do próprio Didi.” – Débora Bendito, Coordenadora do Projeto.

Circulação “A Resposta do Bilhete”

Em 2024, Didi Gomes embarcou em uma circulação baseada em suas próprias obras como compositor, mostrando ao público um lado pouco conhecido de sua trajetória. O repertório destacou sua habilidade única para construir sonoridades marcantes e dialogar com a história da música brasileira, incluindo a releitura de “Um Bilhete pra Didi”. Esse projeto reafirma a relevância e atemporalidade de Didi como artista e de sua conexão com a cultura nacional.

“Concluir o projeto contemplado pelo Sesc Pulsar 2024 é um marco muito especial para nós. Além de ser a realização de um sonho, representa o início do nosso selo. Estamos empolgadas com as possibilidades que o ano nos reserva e esperamos lançar não apenas novas produções com Didi Gomes, mas também colaborar com outros grandes nomes da música brasileira, além de apoiar e dar visibilidade a artistas independentes.” – Carla Dias, da Sarau Produções.

Lançado pelo selo da Sarau Produções, responsável também pela aprovação do projeto junto ao Sesc, o single promete emocionar tanto os fãs dos Novos Baianos quanto os novos ouvintes. Além da música, um registro audiovisual gravado no Sesc Pulsar estará disponível para ampliar a experiência e eternizar a performance.

“É com grande honra que damos início a um novo projeto musical em parceria com o talentoso Didi Gomes, um nome de destaque na música brasileira. Trabalhar ao lado de um artista tão consagrado é uma oportunidade única para o grupo Sarau, e juntos esperamos criar algo especial que toque os corações do público e celebre a riqueza da nossa cultura.” – Laura Vilas Boas, Label Management.