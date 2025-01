Didier Deschamps anuncia que deixará seleção francesa após Copa do Mundo de 2026

Didier Deschamps, atual técnico da seleção da França, anunciou que deixará o cargo após a Copa do Mundo de 2026. Desde 2012 à frente da equipe, ele levou a França a duas finais consecutivas do torneio, sendo campeão em 2018. Em uma entrevista ao canal TF1, Deschamps comentou sobre seu tempo à frente da seleção, afirmando que cumpriu seu ciclo e que está satisfeito com o que realizou. Embora a seleção ainda precise garantir sua participação na Copa de 2026, a expectativa é de que a classificação seja uma formalidade. As Eliminatórias Europeias permitirão que 16 seleções se classifiquem para o torneio, que terá um total de 48 equipes. A França, com seu histórico recente, é considerada uma forte candidata a avançar.

Deschamps não compartilhou detalhes sobre seus planos após o Mundial, deixando em aberto o que poderá fazer em sua carreira. O técnico tem sido uma figura central no futebol francês, e sua saída marcará o fim de uma era de sucesso para a seleção. A expectativa agora é como a equipe se preparará para a próxima competição. A decisão de Deschamps de deixar o cargo após a Copa de 2026 gera especulações sobre quem poderá assumir a função. A seleção francesa, que se destacou nos últimos anos, terá o desafio de manter seu nível elevado e continuar a ser uma potência no futebol mundial.

