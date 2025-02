Diego Castro não deve acompanhar Raíssa Soares em possível filiação ao PRTB; entenda

Com conversas para se filiar ao PRTB para se candidatar ao governo do estado em 2026, Raíssa Soares (PL) não deve contar com a presença do seu “fiel escudeiro”, o deputado estadual Diego Castro (PL), em seu novo partido. De acordo com informações obtidas pelo Bahia Notícias, o parlamentar não teria simpatizado com a ideia de se filiar ao PRTB e, inclusive, preferia permanecer no PL, mesmo com a crise interna, do que migrar para o partido de Pablo Marçal.

À reportagem, uma pessoa próxima ao deputado revelou que, apesar da forte ligação de Castro e Raíssa, ele teria conversado que não vê vantagens em integrar os quadros do PRTB por conta do porte da legenda na Bahia. Nas eleições de 2024, o partido não elegeu nenhum prefeito e apenas cinco vereadores nos 417 municípios do estado.

“Politicamente não faz sentido”, disse a fonte, que indicou que o deputado considera permanecer no PL por conta da força da sigla.

Além do fator do tamanho do partido, a antipatia com a figura de Pablo Marçal, influenciador e ex-candidato à prefeitura de São Paulo em 2024, também estaria influenciando na decisão de Diego Castro. Marçal colecionou desentendimentos com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), trocando farpas nas redes sociais e durante as entrevistas desde o período eleitoral do ano passado.

“Ele [Marçal] é um pilantra. Com essa história de candidatura à presidência, Diego não quer sua imagem associada a ele”, contou a fonte.