Diego Castro nega que seja alvo de processo disciplinar para expulsão do PL: “Não haveria porque existir”

O deputado estadual Diego Castro (PL) negou que estaria sendo alvo de um processo disciplinar do PL que estaria avaliando sua expulsão do partido. Além disso, o parlamentar também disse que não estaria em conversas para migrar para outras siglas e afirmou estar sendo alvo de mentiras. O posicionamento do deputado foi enviado ao Bahia Notícias nesta quarta-feira (6).

“Não existe processo disciplinar, e não haveria porque existir. Eu tô sabendo dessa história agora que vi as matérias em alguns sites. Que loucura é essa? E pior, inventaram que estaria conversando com um determinado partido para migrar de sigla, mais uma mentira! Volta e meia sai uma inverdade, volta e meia sai uma mentira a meu respeito”, disse Diego.

O deputado também garantiu que seguirá atuando ativamente em suas atividades na AL-BA e relacionou as supostas mentiras com o crescimento de seus trabalhos enquanto parlamentar. “Eu seguirei firme, e não recuarei diante de tantos ataques baixos e distorcidos. Isso é prova de que nosso trabalho está crescendo. Só toma pedrada árvore que dá fruto”.