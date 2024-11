Diego Castro nega que seja alvo de processo disciplinar para expulsão do PL: “Uma sanha para me desidratar”

O deputado estadual Diego Castro (PL) negou que estaria sendo alvo de um processo disciplinar do PL que estaria avaliando sua expulsão do partido. Além disso, o parlamentar também disse que não estaria em conversas para migrar para outras siglas e afirmou estar sendo alvo de mentiras. O posicionamento do deputado foi enviado ao Bahia Notícias nesta quarta-feira (6).

“Não existe processo disciplinar, e não haveria por que existir. Eu estou sabendo dessa história através de alguns sites. Que loucura é essa? E pior: inventaram que eu estaria conversando com um determinado partido para migrar de sigla. Mais uma mentira. Acho que está bem claro: uma sanha para me desidratar. Volta e meia sai uma inverdade, volta e meia sai uma mentira a meu respeito”, disse Diego.

O deputado também garantiu que seguirá atuando ativamente em suas atividades na AL-BA e relacionou as supostas mentiras com o crescimento de seus trabalhos enquanto parlamentar. “Eu seguirei firme, e não recuarei diante de tantos ataques baixos e distorcidos. Isso é prova de que nosso trabalho está crescendo. Só toma pedrada árvore que dá fruto”.

Na terça-feira (5), o Bahia Notícias publicou informações acerca de um processo disciplinar interno dentro do PL que estaria tratando do pedido de expulsão de alguns integrantes, incluindo deputados eleitos pelo partido.

A cúpula da sigla já estaria ciente da notificação, que daria início aos trâmites legais para a apuração de alguns casos específicos. Entre os citados estariam os deputados estaduais Diego Castro, Raimundinho da Jr. e Victor Azevedo, por motivos distintos.

Além deles, a candidata ao Senado Federal em 2022, Raíssa Soares, também estaria na lista. Outro nome que também poderia deixar os quadros de filiados do PL é o candidato a vereador em Salvador, Alexandre Moreira.