Diego Coronel nega negociação por vice e afirma que definição de chapa ao Senado ocorrerá no momento certo

O deputado federal Diego Coronel (PSD) negou qualquer tratativa sobre uma possível oferta da vice-governadoria em uma eventual composição da chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para 2026. Em entrevista realizada após a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia nesta segunda-feira (3), o parlamentar destacou que as recentes conversas com o senador Jaques Wagner (PT) envolveram outros temas, como a disputa AL-BA.

“Não procede essa informação. Nenhum convite foi feito. Estávamos conversando com o senador Jaques Wagner, que é um grande amigo nosso e do senador Angelo Coronel, além do senador Otto Alencar. Tratamos de diversos assuntos, e um deles foi a eleição da AL-BA, para que tudo ocorresse da melhor forma possível, com consenso e respeito entre as bancadas”, afirmou Diego.

O deputado celebrou o desfecho da eleição da Mesa Diretora da AL-BA, destacando que o processo transcorreu com tranquilidade, com a reeleição de Adolfo Menezes (PSD), que recebeu 61 dos 62 votos possíveis.