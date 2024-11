Diego Forlán, artilheiro da Copa do Mundo de 2010, faz estreia no tênis profissional em Montevidéu

O ex-atleta da seleção uruguaia, Diego Forlán, fez sua estreia no circuito profissional de tênis durante o Challenger de Montevidéu. Jogando ao lado do argentino Federico Coria, a dupla enfrentou os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos, mas acabou sendo derrotada em uma partida que terminou com os parciais de 6/1 e 6/2, resultando em 2 sets a 1. Após a partida, Forlán expressou sua satisfação com a experiência, afirmando que estava ciente das dificuldades que poderiam surgir. Ele destacou a alegria de estar em quadra, mesmo diante da derrota. O ex-jogador demonstrou habilidade durante o jogo, conseguindo realizar pontos impressionantes.

É interessante notar que, enquanto no futebol ele era destro, no tênis ele se apresenta como canhoto. Desde que se aposentou do futebol em 2018, Forlán tem se dedicado ao tênis, participando do circuito de veteranos da Federação Internacional de Tênis (ITF +40). Até o momento, ele competiu em quatro torneios, conquistando o vice-campeonato em Assunção e alcançando semifinais em Montevidéu e Punta del Este.

Os torneios Challenger, como o que Forlán participou, representam a última etapa antes das competições de nível ATP. Com os resultados obtidos, há a possibilidade de que o ex-jogador comece a aparecer no ranking profissional nas próximas semanas, ampliando sua trajetória no esporte. Forlán é amplamente reconhecido por suas contribuições ao futebol, especialmente por sua passagem pelo Manchester United e por sua atuação na Copa do Mundo de 2010, onde foi eleito o melhor jogador do torneio.

Sua carreira inclui passagens por clubes como Villarreal, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Internacional, Cerezo Osaka e Peñarol, além de experiências em Mumbai City e Kitchee. Em 2021, ele também exerceu a função de treinador do Peñarol.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias