Diego Hypolito deixa circo na mão para entrar no BBB 25

O ginasta Diego Hypolito foi confirmado nesta quinta-feira (9/1) como um dos participantes do BBB25, ao lado da irmã, Danielle Hypolito. No entanto, antes do início do jogo o atleta já se envolveu em polêmicas.

Diego estava no elenco de apresentações do Abracadabra Circo Musical, que teve primeira apresentação nesta quinta-feira (9/1). O nome do ginasta estava, inclusive, na bio do perfil do circo nas redes sociais.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Print mostra que Diego Hypolito era uma das atrações de circo Reprodução/Instagram 2 de 5 Divulgação/ Globo 3 de 5 BBB vem aí? Daniele Hypolito pede exoneração de cargo no governo do RJ Reprodução/Instagram 4 de 5 Diego Hypólito 5 de 5 Diego Hypolito explicou em seu livro os diversos problemas psicológicos que desenvolveu devido a pressões que sofria na carreira, demissão do flamengo e términos de relacionamentos. Ele precisou de muita ajuda para se reerguer Reprodução

Segundo o portal LeoDias, os organizadores do circo não estavam sabendo da participação do ginasta no reality e se mostraram surpresos com a situação.

Apesar do anúncio de Dedé Santana e Diego como grandes nomes do circo, o Abracadabra Circo Musical divulgou avisos de que o elenco pode sofrer alterações “sem aviso prévio”.