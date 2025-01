Diego Hypolito teve namorado e estava em app de encontros antes do BBB

Diego Hypolito, participante do “BBB 25” e bicampeão mundial de ginástica, teve uma vida amorosa discreta antes do reality show. Entre 2018 e 2020, ele namorou o advogado Marcus Duarte, com quem chegou a morar junto. Em 2019, o atleta confirmou o relacionamento ao EXTRA e relembrou: “Namoramos há dois anos e já moramos juntos. Do casal, ele é o tímido e sou eu quem esquece datas marcantes”. Durante esse período, Diego enfrentou comentários homofóbicos ao compartilhar uma foto com o então namorado, mas respondeu com serenidade: “Com ódio, combaterei com amor”.

O namoro terminou em 2020, e antes de entrar no “BBB 25”, Diego buscava um novo amor em um aplicativo de paquera gay. No perfil, o atleta exibia fotos sem camisa e dizia gostar de praia, família, animais e teatro, além de praticar musculação frequentemente. Porém, ele excluiu a conta pouco antes do confinamento, após a notícia de sua presença no app vazar.

Agora no reality, Diego leva sua trajetória pessoal e profissional para o público, com um histórico marcado por conquistas esportivas e desafios pessoais.

