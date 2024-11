Diego Simeone completa 700 jogos como técnico do Atlético de Madrid

O argentino Diego Simeone chegou a marca de 700 jogos no comando do Atlético de Madrid, neste sábado (23/11). O feito foi alcançado diante do Alavés pelo Campeonato Espanhol. O treinador está no clube desde 2011.

No comando da equipe, o treinador conquistou dois troféus do Campeonato Espanhol, além da conquista da Copa do Rei e duas taças da Europa League.

Antes da bola rolar, Simeone falou a respeito do feito, algo incomum nos dias atuais em que o futebol possui uma grande rotatividade de treinadores. Ele agradeceu ainda aos que fizeram parte da trajetória até o momento.

“Primeiro de tudo, gostaria de agradecer todos que trabalharam comigo na comissão técnica e os que não estão mais aqui hoje, todos os jogadores que possibilitaram que eu estivesse no clube por tanto tempo. E aos nossos torcedores, pelo respeito que sempre me mostraram”, afirmou Simeone em entrevista coletiva.

O argentino tem contrato com os Colchoneros até 2027, e possui 412 vitórias, 156 empates e 131 derrotas em 699 confrontos, com 1167 gols a favor e 576 contra. O jogo de celebração foi coroado com uma virada sobre o Alavés por 2 x 1.